В Пензе инвестор представил проект реконструкции гостиницы «Интурист»

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06 июня 2017, 12:01Общество
Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву представили проект по реконструкции здания гостиницы «Интурист».
Глава региона ознакомился с вариантами дизайна фасадов здания и архитектурными решениями, которые предлагается использовать в ходе реконструкции, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«В Пензенской области построено и функционирует много культурных и спортивных объектов. К нам приезжают на гастроли и соревнования. Современный гостиничный комплекс в центре Пензы будет востребован. К тому же для нас важно и с архитектурной точки зрения достроить это здание, чтобы в городе появился еще один красивый и интересный объект», - подчеркнул Иван Белозерцев на встрече с инвестором.
В ходе переговоров обсуждался дальнейший план действий по организации реконструкции здания. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений, направленных на содействие реализации инвестпроекта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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