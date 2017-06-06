06 июня 2017, 12:01Общество В Пензе инвестор представил проект реконструкции гостиницы «Интурист» Губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву представили проект по реконструкции здания гостиницы «Интурист».

Глава региона ознакомился с вариантами дизайна фасадов здания и архитектурными решениями, которые предлагается использовать в ходе реконструкции, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«В Пензенской области построено и функционирует много культурных и спортивных объектов. К нам приезжают на гастроли и соревнования. Современный гостиничный комплекс в центре Пензы будет востребован. К тому же для нас важно и с архитектурной точки зрения достроить это здание, чтобы в городе появился еще один красивый и интересный объект», - подчеркнул Иван Белозерцев на встрече с инвестором.

В ходе переговоров обсуждался дальнейший план действий по организации реконструкции здания. По итогам встречи губернатор дал ряд поручений, направленных на содействие реализации инвестпроекта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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