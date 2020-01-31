В Пензе инспекторы проверили места зимней рыбалки

02 февраля 2020, 19:11Общество
Так называемые «погодные качели» - когда оттепель сменяется морозом и, наоборот, - причина забот и тревог для сотрудников МЧС. Ежедневно на лед в надежде вернуться с рыбацким трофеем выходят сотни пензенцев. К счастью, с начала зимы на замерзших водоемах не было зарегистрировано ни одного происшествия, но, чем ближе весна, тем опаснее становится выход на лед.
За то, что все любители хорошего клева соблюдают осторожность, выходя на лед, сотрудники МЧС поручиться точно не могут. Потому и приходится навещать замерзшие водоемы и русла рек, которые как магнит притягивают к себе рыбаков. Они раздают им листовки-памятки и просят зря не рисковать.
Старое русло Суры в микрорайоне Манчжурия - популярнейшее у поклонников рыбной ловли место. В будни здесь всегда встретишь людей, сидящих у лунок. В выходные их число увеличивается в разы. Вернуться с трофеем мечтает каждый. А лед, между тем, не везде толстый.
Рыба - в магазине, а здесь - удовольствие, говорят любители посидеть с удочкой. Потому, пока лед окончательно не растает, всегда найдутся те, кто захочет проверить его на прочность.
«Я - на пенсии. Чем заниматься? В окно сидеть смотреть? Или водку пить? Вот рыбалка отвлекает. Рыба как таковая, если честно, мне и не нужна. Вот поговорим посидим, посмеемся. Обед настанет - чайку попьем, сальца поедим», - поделился житель Пензы Василий Кривцов.
В прошлую зиму в регионе зафиксировали два случая гибели людей. Под лед провалились рыбак и ребенок. Декабрь и январь 2020-го прошли без происшествий. Сотрудники МЧС надеются, что и оставшиеся до половодья месяцы обойдутся без жертв.
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