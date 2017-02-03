03 февраля 2017, 19:01Общество В Пензе инспекторы провели с рыбаками профилактические беседы Несмотря на то, что в Пензенской области установилась морозная погода, толщина льда на Суре не превышает 20 сантиметров. В местах сильного течения могут быть промоины.

Чтобы предупредить любителей зимней ловли об опасности, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд. Инспекторы ведомства побеседовали с рыбаками, раздали памятки о безопасном поведении на льду, а также напомнили телефоны экстренных служб.

«Целью рейдов является выявление мест выезда автотранспорта на лед, которое не допускается, а также по местам рыбной ловли. В ходе проверки проводятся профилактические беседы с жителями, а также любителями рыбной ловли», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС по Пензенской области Марат Мурсяев.

Общество

просмотров 18