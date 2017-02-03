В Пензе инспекторы провели с рыбаками профилактические беседы

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 февраля 2017, 19:01Общество
Несмотря на то, что в Пензенской области установилась морозная погода, толщина льда на Суре не превышает 20 сантиметров. В местах сильного течения могут быть промоины.
Чтобы предупредить любителей зимней ловли об опасности, сотрудники государственной инспекции по маломерным судам провели рейд. Инспекторы ведомства побеседовали с рыбаками, раздали памятки о безопасном поведении на льду, а также напомнили телефоны экстренных служб.
«Целью рейдов является выявление мест выезда автотранспорта на лед, которое не допускается, а также по местам рыбной ловли. В ходе проверки проводятся профилактические беседы с жителями, а также любителями рыбной ловли», - сказал заместитель начальника отдела безопасности людей на водных объектах ГИМС ГУ МЧС по Пензенской области Марат Мурсяев.
03 февраля 2017, 19:39В Пензе в школе №75 закрыли на карантин 12 классов
03 февраля 2017, 19:29Двое пензенских школьников пришли пьяными на урок
03 февраля 2017, 19:01В Пензе инспекторы провели с рыбаками профилактические беседы
03 февраля 2017, 18:39Жители дома по ул. Ударной опасаются за свою жизнь
03 февраля 2017, 18:26Пензенской области исполняется 78 лет
03 февраля 2017, 18:14В Пензе проходит областная спартакиада студентов
03 февраля 2017, 18:04В Пензе студентка «Квартала Луи» совершила прыжок с парашютом
03 февраля 2017, 17:37В Пензе ищут очевидцев ДТП на ул. Тернопольской