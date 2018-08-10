В Пензе инспекторы будут ловить любителей пьяной езды

С 10 по 12 августа в Пензенской области проходят рейды по выявлению пьяных водителей.

Как сообщает пресс-служба управления ГИБДД по Пензенской области, особое внимание будет уделено пресечением нарушений, связанных с управлением автомобилем в нетрезвом виде.

«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8(8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», - добавили в пресс-службе.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».