В Пензе инспекция ПДН проверила досуг школьников

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04 мая 2018, 19:59Образование
Члены общественного совета при УМВД по региону и сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних проверили, чем занимаются дети во внеурочное время. Для этого они отправились в одну из школ Пензы.
Гостей из общественного совета особенно интересовали дети, которые находятся в так называемой группе риска, то есть те, у кого сложности в семье, или те, кто находится на школьном учете.
В учебном заведении дети могут посещать бесплатные кружки по баскетболу, спортивному ориентированию, ОФП и футболу, также в их распоряжении есть бассейн, теннис и различные боевые виды искусства - айкидо, тхэквандо, карате. Кроме этого, в театральной студии «Маленькая страна» занимаются 35 детей. Есть также вокальная студия и хореографический кружок. За каждое направление отвечает педагог дополнительного образования.
«Организация досуга подростков способствует их психическому, нравственному и физическому развитию, что позволяет не допустить с их стороны противоправного поведения», - отметила инспектор ПДН УМВД России по Пензенской области Марина Колганова.
Взрослые ежедневно ведут журнал посещения факультативов. Если ребенок не пришел, сначала узнают причину, связываются с родителями. При необходимости посещают место жительства.
«Просмотрели всю документацию, думаю, что продолжим посещать школы, ознакомимся с их работой», - сказала заместитель председателя общественного совета УМВД России по Пензенской области Ольга Логвина.
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