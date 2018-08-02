В Пензе иностранец прятал от пристава деньги в трусах

Пензенские приставы взыскали с должника штраф, который назначили в качестве наказания за преступление в сфере коррупции.

Гражданин Республики Афганистан должен был оплатить 30 000 рублей уголовного штрафа. Однако он не торопился отдавать деньги, и его местоположение не могли вычислить. Мужчину объявили в розыск, сообщили в пресс-службе регионального управления ФССП.

В ходе разыскных мероприятий должника все же нашли и доставили к приставу. Сначала мужчина уверял, что все оплатил, потом стал просить отсрочку. Тогда иностранцу пояснили, что могут задержать его на 48 часов, затем срок продлят до 30 суток.

После этого мужчина вспомнил, что у него при себе имеется необходимая сумма для погашения долга. Деньги он прятал в нижнем белье, пишет ИА «Пенза-Пресс».