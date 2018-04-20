В Пензе иностранца хотят выгнать из страны из-за нарушений ПДД

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20 апреля 2018, 14:34Общество
Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Пензенской области запретило гражданину Азербайджана находиться на территории России до 29 декабря 2020 года.
Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, за полтора года жизни в России мужчину 13 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Он не стал отрицать вину, но посчитал решение о закрытии въезда слишком жестким, ссылаясь на свое семейное положение, а также на то, что находится здесь давно. Поэтому он обратился в суд с требованием признать решение управления незаконным.
Мужчина рассказал, что в течение некоторого времени жил вместе с россиянкой, с которой позже оформил официальные отношения. Однако суд счел это попыткой легализоваться на территории РФ после принятого управлением решения, поскольку мужчина не представил доказательств устойчивых связей с семьей.
Требования гражданина Азербайджана не удовлетворили. Суд решил, что мера государственного реагирования - адекватная.
Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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