20 апреля 2018, 14:34Общество

В Пензе иностранца хотят выгнать из страны из-за нарушений ПДД

Управление по вопросам миграции УМВД РФ по Пензенской области запретило гражданину Азербайджана находиться на территории России до 29 декабря 2020 года.

Как сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, за полтора года жизни в России мужчину 13 раз привлекали к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. Он не стал отрицать вину, но посчитал решение о закрытии въезда слишком жестким, ссылаясь на свое семейное положение, а также на то, что находится здесь давно. Поэтому он обратился в суд с требованием признать решение управления незаконным.

Мужчина рассказал, что в течение некоторого времени жил вместе с россиянкой, с которой позже оформил официальные отношения. Однако суд счел это попыткой легализоваться на территории РФ после принятого управлением решения, поскольку мужчина не представил доказательств устойчивых связей с семьей.

Требования гражданина Азербайджана не удовлетворили. Суд решил, что мера государственного реагирования - адекватная.

Решение не вступило в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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