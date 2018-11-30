30 ноября 2018, 13:02Происшествия

В Пензе иномарку зажало между двумя большегрузами

Утром 30 октября в Пензе произошло ДТП с тремя автомобилями.

Об этом сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте».

«Ул. Баумана, 30 около «Катюши». Мусоровоз придавил Renault Logan, в итоге машину зажало двумя большегрузами», - сообщил пензенец.

На кадрах с места происшествия видно, что иномарка въехала передней частью под грузовик, а багажник примял мусоровоз. По словам очевидца, из людей никто не пострадал.

Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншоты - https://vk.com/penzakarl

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