В Пензе иномарку зажало между двумя большегрузами

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30 ноября 2018, 13:02Происшествия
Утром 30 октября в Пензе произошло ДТП с тремя автомобилями.
Об этом сообщил подписчик группы «Это Пенза, Карл!» социальной сети «ВКонтакте».
«Ул. Баумана, 30 около «Катюши». Мусоровоз придавил Renault Logan, в итоге машину зажало двумя большегрузами», - сообщил пензенец.
На кадрах с места происшествия видно, что иномарка въехала передней частью под грузовик, а багажник примял мусоровоз. По словам очевидца, из людей никто не пострадал.
Официальной информации нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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