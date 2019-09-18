В Пензе иномарку пронзило металлическим отбойником. ФОТО

О жутком дорожно-транспортном происшествии на Измайловском путепроводе сообщили пензенцы в соцсети «ВКонтакте» утром 18 сентября.

Судя по фото, автомобиль Kia влетел в ограждение на мосту, при этом металлическая балка пронзила машину: вошла через лобовое стекло и вышла через переднее правое со стороны пассажирского сидения. Авто получило серьезные механические повреждения.

Есть ли пострадавшие в ДТП, неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».