В Пензе иномарку пронзило металлическим отбойником. ФОТО

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18 сентября 2019, 12:36Происшествия
О жутком дорожно-транспортном происшествии на Измайловском путепроводе сообщили пензенцы в соцсети «ВКонтакте» утром 18 сентября.
Судя по фото, автомобиль Kia влетел в ограждение на мосту, при этом металлическая балка пронзила машину: вошла через лобовое стекло и вышла через переднее правое со стороны пассажирского сидения. Авто получило серьезные механические повреждения.
Есть ли пострадавшие в ДТП, неизвестно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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