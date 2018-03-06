В Пензе иномарка врезалась в дерево, есть пострадавший

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06 марта 2018, 15:04Происшествия
В Железнодорожном районе города Пензы произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла 5 марта в 8.40 возле дома №104 по улице Нейтральной. Автомобиль Kia Cerato, за рулем которого был 55-летний мужчина, съехал в кювет и врезался в дерево.
В ДТП пострадал водитель машины, его с травмами доставили в больницу.
По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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