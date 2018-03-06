В Пензе иномарка врезалась в дерево, есть пострадавший

Как сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД, авария произошла 5 марта в 8.40 возле дома №104 по улице Нейтральной. Автомобиль Kia Cerato, за рулем которого был 55-летний мужчина, съехал в кювет и врезался в дерево.

В ДТП пострадал водитель машины, его с травмами доставили в больницу.

По данному факту проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».