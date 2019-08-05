В Пензе иномарка сбила женщину на пешеходном переходе

Пензенские сотрудники Госавтоинспекции выясняют, что стало причиной утренней аварии, в результате которой пострадал человек. Женщину сбили на пешеходном переходе.

Пустые пакеты, остатки продуктов, разбросанные на проезжей части и стоящая на аварийках японская иномарка - это детали дорожно-транспортного происшествия на улице Коммунистической. Чтобы зафиксировать все на месте ДТП, сотрудникам Госавтоинспекции пришлось на время приостановить движение транспорта на этом участке дороги.

«По предварительным данным, 5 августа 2019 года в 8:55 на улице Коммунистической напротив дома №7 водитель автомобиля Datsun, мужчина 1996 года рождения, допустил наезд на пешехода», - прокомментировала старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД РФ по Пензе Юлия Филатова.

Автомобиль «Яндекс.Такси» двигался со стороны памятника Победы. Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. От удара пострадавшую отбросило к путепроводу. По предварительным данным, женщина получила телесные повреждения. Ее сразу доставили в больницу.

Что послужило причиной аварии, человеческий фактор или погодные условия, сотрудникам Госавтоинспекции только предстоит выяснить. Сейчас проводится проверка по результатам которой станут известны все обстоятельства произошедшего.