В Пензе иномарка сбила женщину

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21 января 2019, 17:08Происшествия
В Первомайском районе города Пензы произошло ДТП.
20 января в половине первого часа дня по улице Баумана ехал Renault Duster, за рулем – 36-летний водитель. Напротив дома №42а автомобиль сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина. Ее с травмами отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
По факту аварии проводится проверка, в процессе которой выяснят все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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