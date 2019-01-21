В Пензе иномарка сбила женщину

20 января в половине первого часа дня по улице Баумана ехал Renault Duster, за рулем – 36-летний водитель. Напротив дома №42а автомобиль сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина. Ее с травмами отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, в процессе которой выяснят все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».