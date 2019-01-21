21 января 2019, 17:08Происшествия

В Пензе иномарка сбила женщину

В Первомайском районе города Пензы произошло ДТП.

20 января в половине первого часа дня по улице Баумана ехал Renault Duster, за рулем – 36-летний водитель. Напротив дома №42а автомобиль сбил пешехода. Пострадавшей оказалась 48-летняя женщина. Ее с травмами отправили в больницу, сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

По факту аварии проводится проверка, в процессе которой выяснят все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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