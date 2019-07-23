В Пензе иномарка сбила ребенка

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23 июля 2019, 18:07Происшествия
Утром 23 июля в Арбеково в Пензе произошло ДТП с участием юного велосипедиста.
Сообщение об аварии поступило на пульт дежурного в 7.25. На проспекте Строителей автомобиль марки Mazda сбил мальчика, ехавшего на велосипеде. Школьник получил травмы, его госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка, отметили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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