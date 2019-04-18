18 апреля 2019, 15:34Происшествия

В Пензе иномарка сбила ребенка

В Пензе произошла авария. Автомобиль Ford Mondeo сбил мальчика.

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, инцидент произошел 17 апреля в 17.10. За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 88

Вам может быть интересно

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ