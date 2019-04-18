В Пензе иномарка сбила ребенка

Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, инцидент произошел 17 апреля в 17.10. За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».