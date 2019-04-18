В Пензе иномарка сбила ребенка

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 апреля 2019, 15:34Происшествия
В Пензе произошла авария. Автомобиль Ford Mondeo сбил мальчика.
Как сообщили в пресс-службе областного управления ГИБДД, инцидент произошел 17 апреля в 17.10. За рулем иномарки находился 32-летний мужчина. В результате ДТП ребенок получил травмы. Его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 апреля 2019, 19:26Пензенские инвалиды опробуют новые виды спорта
18 апреля 2019, 19:21В Кузнецке готовятся к работам по благоустройству центра города
18 апреля 2019, 19:18Пензенские школьники борются за победу на слете юных краеведов
18 апреля 2019, 19:12В Пензе прозвучит классическая литургическая месса под ритмы танго
18 апреля 2019, 19:07Волонтеры помогают пензенцам подготовиться к майским праздникам
18 апреля 2019, 19:03Губернатор осмотрел уникальную экспозицию «Добропоезда»
18 апреля 2019, 17:59В Пензенской области 12 управляек начисляли двойную плату за ТКО
18 апреля 2019, 17:37Стали известны личности пострадавших в страшном ДТП под Мокшаном