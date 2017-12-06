В Пензе иномарка сбила пенсионера

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06 декабря 2017, 13:33Происшествия
В Железнодорожном районе города Пензы произошло ДТП с участием пешехода.
По данным пресс-службы отдела пропаганды регионального ГИБДД, авария произошла около дома №10 по улице Толстого. Автомобиль Lifan, за рулем которого находился 36-летний водитель, сбил пожилого мужчину.
В результате ДТП 86-летний пенсионер получил травмы, его доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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