11 апреля 2019, 12:03Происшествия

В Пензе иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

В Пензе на перекрестке улиц Тамбовская и Красная произошла авария с участием пешехода. Видео момента ДТП попало в Сеть.

На данном участке – нерегулируемый пешеходный переход. На кадрах видно, как иномарка поворачивала с перпендикулярной улицы налево, в результате маневра она оказалась практически на встречке. В этот момент дорогу по «зебре» переходила девушка, машина сбила ее.

Пользователи недоумевают, как можно было не заметить пешехода.

«Водитель тормозить, походу, на повороте не умеет», - отметил подписчик Андрей.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza

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