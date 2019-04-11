В Пензе иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

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11 апреля 2019, 12:03Происшествия
В Пензе на перекрестке улиц Тамбовская и Красная произошла авария с участием пешехода. Видео момента ДТП попало в Сеть.
На данном участке – нерегулируемый пешеходный переход. На кадрах видно, как иномарка поворачивала с перпендикулярной улицы налево, в результате маневра она оказалась практически на встречке. В этот момент дорогу по «зебре» переходила девушка, машина сбила ее.
Пользователи недоумевают, как можно было не заметить пешехода.
«Водитель тормозить, походу, на повороте не умеет», - отметил подписчик Андрей.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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