27 апреля 2017, 15:28Происшествия

В Пензе иномарка проломила стену паба. Фото и видео

В Пензе легковушка врезалась в стену паба на ул. Максима Горького.

По данным УГИБДД по Пензенской области, в ДТП на автомобиле Skoda попала девушка 1990 года рождения, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По предварительным данным, от помощи медиков она отказалась», - отметили в областном управлении.

В настоящее время причины происшествия устанавливаются.

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_456263795%2Falbum-118193328_00%2Frev, видео https://www.facebook.com/antonkup?fref=ts
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