В Пензе иномарка проломила стену паба. Фото и видео

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27 апреля 2017, 15:28Происшествия
В Пензе легковушка врезалась в стену паба на ул. Максима Горького.
По данным УГИБДД по Пензенской области, в ДТП на автомобиле Skoda попала девушка 1990 года рождения, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По предварительным данным, от помощи медиков она отказалась», - отметили в областном управлении.
В настоящее время причины происшествия устанавливаются.
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