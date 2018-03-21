В Пензе иномарка по неизвестной причине влетела в сугроб

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
21 марта 2018, 16:36Общество
В Сети появилось видео инцидента, произошедшего на дороге в Пензе. Судя по ролику, водитель иномарки в потоке неожиданно въехал в сугроб.
Что случилось с водителем, что спровоцировало ДТП, не известно. Пользователи группы в соцсети, где разместили запись, отметили, что проезжавшие мимо авто должны были остановиться и предложить свою помощь, пишет ИА «Пенза-Пресс».
21 марта 2018, 19:12Пензенские выпускники приступили к досрочной сдаче ЕГЭ
21 марта 2018, 19:03В Пензе прошли соревнования по национальной борьбе куреш
21 марта 2018, 17:59За что пензенцы будут голосовать 23 марта. ФОТО
21 марта 2018, 17:37В Мокшанском районе установят мемориальную доску Николаю Поликарпову
21 марта 2018, 17:06МЧС предупреждает пензенцев о метели 22 марта
21 марта 2018, 16:36В Пензе иномарка по неизвестной причине влетела в сугроб
21 марта 2018, 16:04В центре Пензы водители выяснили отношения на дороге
21 марта 2018, 15:34Пензенцев просят убрать машины с обочин