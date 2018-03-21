В Пензе иномарка по неизвестной причине влетела в сугроб

В Сети появилось видео инцидента, произошедшего на дороге в Пензе. Судя по ролику, водитель иномарки в потоке неожиданно въехал в сугроб.

Что случилось с водителем, что спровоцировало ДТП, не известно. Пользователи группы в соцсети, где разместили запись, отметили, что проезжавшие мимо авто должны были остановиться и предложить свою помощь, пишет ИА «Пенза-Пресс».