21 марта 2018, 16:36Общество

В Пензе иномарка по неизвестной причине влетела в сугроб

В Сети появилось видео инцидента, произошедшего на дороге в Пензе. Судя по ролику, водитель иномарки в потоке неожиданно въехал в сугроб.

Что случилось с водителем, что спровоцировало ДТП, не известно. Пользователи группы в соцсети, где разместили запись, отметили, что проезжавшие мимо авто должны были остановиться и предложить свою помощь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скрншот https://vk.com/avtohampenza

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