В Пензе иномарка сбила подростка

В Пензе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего пешехода. По информации регионального управления ГИБДД, водитель не пропустил подростка, переходящего проезжую часть по «зебре».

Происшествие случилось на улице Измайлова, напротив дома номер 47. По факту ДТП проводится проверка. Водитель место аварии не оставил и дождался сотрудников полиции.

«Водитель автомобиля Opel Antara, мужчина 1986 года рождения, допустил наезд на пешехода, в результате чего последний получил телесные повреждения. После оказания медицинской помощи его отпустили», - прокомментировала инспектор отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Юлия Кулигина.