19 июля 2017, 11:04Общество В Пензе иномарка через две сплошные проехала на «красный» В пензенской группе «Автохам» соцсети «ВКонтакте» появилось видео грубого нарушения ПДД.

Судя по кадрам, инцидент произошел на улице Суворова. Автомобиль «Ауди» пересек две сплошные, по встречке начал поворачивать на желтый сигнал светофора и закончил маневр, когда уже горел «красный».

Пензенцы в комментариях под видео поддерживают нарушителя, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Красавчик, все грамотно!» - написал Элдар.

«Ушел без помех, какие вопросы?» - возмутился Илья.

Общество

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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/avtohampenza?w=wall-2484408_4266