16 июня 2017, 18:11Криминал Пензенский инкассатор проиграл в казино около 2 млн рублей Как за два дня бездарно потратить около двух миллионов рублей, знает инкассатор управления Росинкасации Пензенской области. 25-летнего мужчину подозревают в присвоении подотчетных средств.

Завладев крупной суммой, мужчина не придумал ничего лучше, чем поставить все деньги на кон в онлайн-казино, но удача оказалась не на его стороне.

«Он взял из денежного мешка более 400 тысяч рублей и вынес из помещения. В салоне сотовой связи денежные средства он положил себе на телефон. Через интернет молодой человек сделал несколько ставок, но проиграл. На второй день он вынес около 800 тысяч рублей, которые также проиграл», - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

На третий день инкассатор, похоже, решил отыграться и просадил в онлайн-казино еще 700 тысяч рублей.

В содеянном молодой человек сознался и частично возместил причиненный ущерб. Подозреваемый также признался, что давно увлекается азартными играми.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

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