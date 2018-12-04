В Пензе ищут водителя, который сбил пешехода и уехал

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04 декабря 2018, 11:03Происшествия
Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев аварии на улице Кижеватова в Пензе.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в шесть часов вечера 15 ноября напротив дома №15 по улице Кижеватова неустановленный автомобиль сбил женщину. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшая получила травмы.
Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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