В Пензе ищут водителя, который сбил пешехода и уехал

Сотрудники Госавтоинспекции просят откликнуться очевидцев аварии на улице Кижеватова в Пензе.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, в шесть часов вечера 15 ноября напротив дома №15 по улице Кижеватова неустановленный автомобиль сбил женщину. Водитель с места ДТП скрылся. Пострадавшая получила травмы.

Свидетелей дорожно-транспортного происшествия просят позвонить по телефонам: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13, пишет ИА «Пенза-Пресс».