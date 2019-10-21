В Пензе ищут участок под «блошиный рынок»

Жители Пензы постоянно жалуются на незаконную торговлю старыми вещами на улице Тернопольской. После многочисленных обращений специалисты провели рейд.

«Блошиный рынок» осмотрели сотрудники администрации Октябрьского района и полицейские. Гражданам напомнили, что торговля в данном месте запрещена и предложили перейти на ярмарку по улице Центральной в Терновке, где каждому гарантировано предоставление рабочего места, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Для пресечения незаконной торговли в настоящее время администрацией Пензы рассматривается вопрос о выделении муниципального участка, расположенного в Октябрьском районе, под размещение торговли вещами, бывшими в употреблении», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Напомним, пензенцы неоднократно выражали свое недовольство по поводу стихийной торговли с пола по выходным на улице Тернопольского в «Жалобной книге» информагентства. Местные жители возмущены тем, что после продавцов остается мусор и вытоптанные газоны, также им мешает шум.