В Пензе ищут участок под «блошиный рынок»

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21 октября 2019, 11:54Общество
Жители Пензы постоянно жалуются на незаконную торговлю старыми вещами на улице Тернопольской. После многочисленных обращений специалисты провели рейд.
«Блошиный рынок» осмотрели сотрудники администрации Октябрьского района и полицейские. Гражданам напомнили, что торговля в данном месте запрещена и предложили перейти на ярмарку по улице Центральной в Терновке, где каждому гарантировано предоставление рабочего места, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Для пресечения незаконной торговли в настоящее время администрацией Пензы рассматривается вопрос о выделении муниципального участка, расположенного в Октябрьском районе, под размещение торговли вещами, бывшими в употреблении», - сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Напомним, пензенцы неоднократно выражали свое недовольство по поводу стихийной торговли с пола по выходным на улице Тернопольского в «Жалобной книге» информагентства. Местные жители возмущены тем, что после продавцов остается мусор и вытоптанные газоны, также им мешает шум.
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