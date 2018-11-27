В Пензе ищут свидетелей смертельной аварии с велосипедистом

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27 ноября 2018, 12:03Происшествия
В Пензе на ул. Захарова возле дома №3А по улице Горной произошло ДТП. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают свидетелей.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД, инцидент произошел 18 ноября примерно в 1.10. Автомобиль Hyundai Solaris сбил велосипедиста. Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия.
Очевидцев просят позвонить в отдел по расследованию ДТП по телефонам: 59-90-77, 59-90-59, 59-90-94, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, д. 181, кабинет № 25, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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