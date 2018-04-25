В Пензе ищут свидетелей ДТП на Шуисте

В Пензе на улице Клары Цеткин произошла авария, в результате которой пострадала девушка. Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей.

Авария произошла 21 марта в 15.55 напротив дома №25 по улице Клары Цеткин. Renault Duster сбил 20-летнюю девушку. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадавшую с травмами доставили в больницу.

«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-57, 59-90-23, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, улица Бакунина,18, кабинет № 214», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».