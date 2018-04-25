В Пензе ищут свидетелей ДТП на Шуисте

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
25 апреля 2018, 14:06Общество
В Пензе на улице Клары Цеткин произошла авария, в результате которой пострадала девушка. Сотрудники Госавтоинспекции ищут свидетелей.
Авария произошла 21 марта в 15.55 напротив дома №25 по улице Клары Цеткин. Renault Duster сбил 20-летнюю девушку. По данным пресс-службы регионального ГУ МЧС, пострадавшую с травмами доставили в больницу.
«Убедительная просьба свидетелей данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-57, 59-90-23, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, улица Бакунина,18, кабинет № 214», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
25 апреля 2018, 14:06В Пензе ищут свидетелей ДТП на Шуисте
25 апреля 2018, 13:36Выяснились подробности смерти пензенца, которого нашли на мусорке
25 апреля 2018, 13:04В Пензенской области ипотеку будут выдавать под 6%
25 апреля 2018, 12:34Спортсменка из Пензы поедет на Чемпионат мира по спортивной ходьбе
25 апреля 2018, 12:03В Пензе пройдут соревнования по мотокроссу
25 апреля 2018, 11:33Пензенские депутаты выскажутся по поводу санкций против США
25 апреля 2018, 11:02В Пензе директор фирмы поплатилась за незаконную услугу
25 апреля 2018, 10:32В квартире на ул. Лобачевского сгорела кухня