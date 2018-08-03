В Пензе ищут свидетелей аварии на ул. Чапаева

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03 августа 2018, 17:37Происшествия
В Пензе неизвестный водитель устроил ДТП и скрылся. Сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев аварии.
Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 мая в семь утра. Напротив дома №105 по улице Чапаева неустановленная машина столкнулся с «Ладой Калиной». Водитель покинул место аварии.
«В результате автомобиль марки «Лада Калина» получил механические повреждения», - сообщили в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Свидетелей случившегося просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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