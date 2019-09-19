В Пензе ищут родственников погибшего в Украине бойца Александра Калина

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19 сентября 2019, 10:32Общество
Жителей региона просят помочь в поиске родственников уроженца Пензы, бойца Александра Семеновича Калина 1922 года рождения, пропавшего без вести в ноябре 1941-го.
Как сообщила председатель пензенского реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, останки бойца нашел поисковый отряд «Рубеж» в Запорожской области в Украине недалеко от деревни Тимашовка Михайловского района. Установить его личность удалось по медальону, в котором был указан адрес бойца: г. Пенза, ул. Московская, 60, квартира 10, и имя матери – Пелагея Михайловна Калина.
По данным обобщенного банка данных «Мемориал» Минобороны, Александр Калин пропал без вести в ноябре 1941 года. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении его родственников, просьба звонить по телефону: +79273672650, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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