В Пензе ищут родственников погибшего в Украине бойца Александра Калина

Жителей региона просят помочь в поиске родственников уроженца Пензы, бойца Александра Семеновича Калина 1922 года рождения, пропавшего без вести в ноябре 1941-го.

Как сообщила председатель пензенского реготделения Поискового движения России Лариса Казакова, останки бойца нашел поисковый отряд «Рубеж» в Запорожской области в Украине недалеко от деревни Тимашовка Михайловского района. Установить его личность удалось по медальону, в котором был указан адрес бойца: г. Пенза, ул. Московская, 60, квартира 10, и имя матери – Пелагея Михайловна Калина.

По данным обобщенного банка данных «Мемориал» Минобороны, Александр Калин пропал без вести в ноябре 1941 года. Если вам известна какая-либо информация о местонахождении его родственников, просьба звонить по телефону: +79273672650, пишет ИА «Пенза-Пресс».