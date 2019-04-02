02 апреля 2019, 15:04Общество

В Пензе ищут подрядчика на ремонт офтальмологической больницы

На капремонт корпусов офтальмологической больницы Пензы выделено более 164 млн рублей. Запущена процедура приема заявок от потенциальных подрядчиков.

По данным сайта госзакупок, заявки будут принимать до 12 апреля, а 19 числа станет известно, кто будет заниматься ремонтом помещений.

Начальная сумма контракта составляет 164 591 498,06 руб. Финансирование осуществляется из бюджета региона. Ремонтировать будут объекты Пензенской областной офтальмологической больницы по адресу: ул. Красная, 32 (литер А1).

Отмечается, что работы должны быть завершены до 31 августа 2020 года.

Напомним, один корпус больницы уже отремонтирован. Помещения бывшей женской консультации превратили в современный корпус, в котором разместились офтальмологическая поликлиника и дневной стационар. Обновленный корпус в январе оценил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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