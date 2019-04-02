В Пензе ищут подрядчика на ремонт офтальмологической больницы

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02 апреля 2019, 15:04Общество
На капремонт корпусов офтальмологической больницы Пензы выделено более 164 млн рублей. Запущена процедура приема заявок от потенциальных подрядчиков.
По данным сайта госзакупок, заявки будут принимать до 12 апреля, а 19 числа станет известно, кто будет заниматься ремонтом помещений.
Начальная сумма контракта составляет 164 591 498,06 руб. Финансирование осуществляется из бюджета региона. Ремонтировать будут объекты Пензенской областной офтальмологической больницы по адресу: ул. Красная, 32 (литер А1).
Отмечается, что работы должны быть завершены до 31 августа 2020 года.
Напомним, один корпус больницы уже отремонтирован. Помещения бывшей женской консультации превратили в современный корпус, в котором разместились офтальмологическая поликлиника и дневной стационар. Обновленный корпус в январе оценил губернатор Иван Белозерцев, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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