В Пензе ищут подрядчика для реконструкции Фонтанной площади

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04 октября 2019, 17:59Общество
В Пензе объявили конкурс на определение подрядчика по реконструкции Фонтанной площади. Об этом сообщил замглавы администрации города Магомед Агамагомедов.
«На сегодняшний день готова проектно-сметная документация (ПСД), получено положительное заключение экспертизы», – рассказал Магомед Агамагомедов.
В пресс-службе мэрии уточнили, что работы будут проводиться за счет областного и городского бюджетов. В настоящее время объявили конкурсную процедуру по определению подрядной организации. Аукцион состоится 14 октября.
«Планируем, что где-то после 20-го октября приступим к мероприятиям по демонтажу на Фонтанной площади», – добавил заместитель мэра.
Напомним, с инициативой реконструкции фонтана выступил губернатор региона Иван Белозерцев. Заказчиком работ по изготовлению ПСД выступило управление капитального строительства Пензы в рамках муниципальной программы по развитию территорий, социальной и инженерной инфраструктуры. Концепцию благоустройства разработали с участием московского конструкторского бюро «Стрелка». Все проектные решения рассмотрела общественность и одобрила на Градостроительном совете области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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