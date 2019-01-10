10 января 2019, 17:37Происшествия

В Пензе ищут очевидцев предновогоднего ДТП на Шуисте

В микрорайоне Шуист города Пензы произошло ДТП. Сотрудники областной Госавтоинспекции разыскивают очевидцев.

По данным пресс-службы ведомства, 30 декабря в 16.50 напротив дома №23 по улице Клары Цеткин автомобиль Audi-А6 сбил женщину. Пострадавшая ушла с места ДТП.

Очевидцев просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-23 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (УГИБДД), кабинет №214, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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