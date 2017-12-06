В Пензе ищут очевидцев падения ребенка из троллейбуса

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
07 декабря 2017, 10:06Происшествия
В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия.
По сведениям отдела пропаганды регионального УГИБДД, 2 декабря ребенок выпал на проезжую часть из троллейбуса, который двигался по проспекту Победы. В результате несовершеннолетний получил травмы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Очевидцев происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД), кабинет № 16.
07 декабря 2017, 11:39Из Пензы пустят дополнительные поезда на юг и в Москву
07 декабря 2017, 11:03В ЦБ отметили рост банковских вкладов пензенцев
07 декабря 2017, 10:37Ипотечный портфель пензенцев увеличился на 10%
07 декабря 2017, 10:06В Пензе ищут очевидцев падения ребенка из троллейбуса
07 декабря 2017, 09:49Родственники опознали тело утопленника в Засечном
06 декабря 2017, 19:48В Пензенской области на водоеме утонул рыбак
06 декабря 2017, 19:41Пензенский скульптор Герман Феоктистов отмечает 55-летие
06 декабря 2017, 19:31В Кузнецке мужчина спас тонущую девочку