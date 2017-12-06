07 декабря 2017, 10:06Происшествия В Пензе ищут очевидцев падения ребенка из троллейбуса В Пензе сотрудники Госавтоинспекции разыскивают очевидцев дорожно-транспортного происшествия.

По сведениям отдела пропаганды регионального УГИБДД, 2 декабря ребенок выпал на проезжую часть из троллейбуса, который двигался по проспекту Победы. В результате несовершеннолетний получил травмы, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Очевидцев происшествия просят позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-91-26, или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД), кабинет № 16.

Происшествия

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