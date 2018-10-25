В Пензе ищут очевидцев избиения полицейскими пьяного водителя

Следственный комитет ищет очевидцев задержания нетрезвого автомобилиста сотрудниками ДПС. Конфликт произошел 26 апреля в районе Южной поляны, на улице Красная Горка. С заявлением 41-летний мужчина обратился в органы следствия спустя более чем месяц после произошедшего. На камерах наблюдения ближайших организаций записей происшествия не сохранилось.

«Около дома по улице Красная Горка, 36 водитель, игнорируя требования сотрудников ДПС об остановке транспортного средства, произвел наезд на дорожный знак. Последний утверждает, что в ходе задержания за совершение административного правонарушения полицейские применили к нему физическую силу и нанесли не менее одного удара по телу», - прокомментировала руководитель следственного отдела по Первомайскому района Пензы СУ СК России по Пензенской области Екатерина Заводовская.

В отношении сотрудников ДПС возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. Очевидцев задержания просят обратиться в следственный отдел Первомайского района города Пензы или в областное следственное управление, а также по телефонам - 56-61-05 или 36-17-02.