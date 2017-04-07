07 апреля 2017, 13:33Происшествия В Пензе ищут очевидцев ДТП со сбитой женщиной на ул. Попова В Пензе управление ГИБДД разыскивает свидетелей ДТП, случившегося 30 марта напротив дома №42 по ул. Попова.

По информации управления, в 8.30 водитель неустановленного автомобиля сбил женщину и скрылся с места происшествия, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

«Убедительная просьба очевидцев данного происшествия позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефонам: 59-90-47, 59-90-02, 59-90-03 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181 (Управление ГИБДД по Пензенской области), кабинет № 16», - отмечают в ГИБДД.

Происшествия

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