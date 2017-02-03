03 февраля 2017, 17:37Общество В Пензе ищут очевидцев ДТП на ул. Тернопольской В Пензе ищут очевидцев ДТП, которое произошло 10 ноября по ул. Тернопольской.

Как сообщает ИА «Пенза-Пресс» со ссылкой на пресс-службу регионального УГИБДД, авария произошла возле здания №1 около 18.00.

В результате ДТП пострадала женщина.

Любую информацию по данному факту пензенцев просят сообщать по телефонам : 59-90-59, 59-90-77 в следственный отдел Следственного управления УМВД Росси по Пензенской области, либо обратиться по адресу: Пенза, ул. Бакунина, дом 181, кабинет №25.

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