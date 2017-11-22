22 ноября 2017, 12:32Происшествия В Пензе ищут очевидцев четырех ДТП Сотрудники пензенского управления ГИБДД просят откликнуться очевидцев аварий, виновные в которых скрылись с места происшествия.

Так, 8 ноября в 6.30 напротив дома № 168а по проспекту Строителей водитель неустановленного автомобиля сбил женщину и скрылся с места происшествия. В результате пострадавшая получила травмы.

15 ноября в 18.20 минут напротив дома №2 по улице Громова водитель неизвестного авто также сбил женщину и скрылся. Пешеход получила травмы.

17 ноября в 23.50 напротив дома № 37 по улице Кижеватова водитель неустановленной машины столкнулся с автомобилем марки «Рено» и уехал с места аварии. В результате происшествия водитель иномарки получил телесные повреждения.

20 ноября в 17.20 напротив дома №2а по улице Бородина водитель неустановленного автомобиля сбил девушку и уехал, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Убедительная просьба очевидцев ДТП позвонить в УГИБДД УМВД России по Пензенской области по телефону: 59-90-47, 59-91-26 или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13», - сообщает пресс-служба отдела пропаганды регионального управления ГИБДД.

Происшествия

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