23 мая 2017, 17:07Общество В Пензе ищут новые возможности сотрудничества с Китаем Большие перспективы в огромной стране. В Пензе в Губернаторском доме обсудили новые возможности сотрудничества с Китаем.

Глава региона Иван Белозерцев встретился с делегацией одной из провинций Китайской народной республики. На переговорах обсудили, в частности, организацию экспортных поставок в Китай продукции пищевой промышленности предприятий Пензенской области, входящих в Ассоциацию производителей продуктов питания региона. Обе стороны выразили желание взаимовыгодного сотрудничества.

«Хотелось бы, чтобы наши отношения были на взаимовыгодных условиях и развивались еще более эффективно. У нас есть интерес к вашему бизнесу, я знаю, что наш бизнес уже проложил дорогу в Китайскую народную республику - и кондитерский кластер, и поставляет и мороженое. Мы могли бы более активно продвигать проекты со стороны китайского и пензенского бизнеса», - сказал губернатор.

Это ответный визит делегации Китая. В конце 2016 года представители власти и бизнеса Пензенской области во главе с губернатором посещали Пекин. Тогда китайская сторона и проявила интерес к приобретению российских продуктов питания.

Кроме того, стороны обсудили вопрос о создании торгового дома в Поднебесной, который мог бы продавать продукты, производимые пензенскими предприятиями.

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