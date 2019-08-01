01 августа 2019, 13:36Общество

В Пензе ищут дом котенку, которого едва не усыпили

Пензенские волонтеры ищут хозяев для милой кошечки, которую они лечили целый месяц.

В конце мая трех котят с больными глазами хотели усыпить в клинике, но врач сохранил им жизнь. Из-за герпеса у котят были больные глазки. Животных забрали в центр «Питомец», но два из них погибли. Вылечить удалось лишь одного.

Теперь семимесячному котенку по имени Лахесис ищут дом. Ласковая и добрая кошечка приучена к лотку и полностью здорова. После болезни у нее осталось бельмо на глазу, но оно не мешает ее комфортной жизни. Волонтеры отдадут животное строго без самовыгула.

Чтобы забрать нового друга, нужно обратиться к сотрудникам фонда «Рука помощи бездомным животным» через группу «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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