В Пензе ищут дом котенку, которого едва не усыпили

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01 августа 2019, 13:36Общество
Пензенские волонтеры ищут хозяев для милой кошечки, которую они лечили целый месяц.
В конце мая трех котят с больными глазами хотели усыпить в клинике, но врач сохранил им жизнь. Из-за герпеса у котят были больные глазки. Животных забрали в центр «Питомец», но два из них погибли. Вылечить удалось лишь одного.
Теперь семимесячному котенку по имени Лахесис ищут дом. Ласковая и добрая кошечка приучена к лотку и полностью здорова. После болезни у нее осталось бельмо на глазу, но оно не мешает ее комфортной жизни. Волонтеры отдадут животное строго без самовыгула.
Чтобы забрать нового друга, нужно обратиться к сотрудникам фонда «Рука помощи бездомным животным» через группу «ВКонтакте», пишет ИА «Пенза-Пресс».
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