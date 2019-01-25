В Пензе ищут дом для собаки, которую едва не задушил прохожий

Пензенские волонтеры срочно пристраивают бездомного пса, так как боятся за его жизнь.

Жуткая история приключилась около остановки «Центральный рынок».

«Мужчина в неадекватном состоянии напал на мирно проходившую миму собаку, кинул ее в сугроб и начал душить. Его остановили прохожие, это удалось, но не с первой попытки», - сообщили в группе «Фонд «Рука помощи бездомным животным» соцсети «ВКонтакте».

Неизвестный убежал со словами, что завершит свое дело позже, отметили авторы поста. Известно, что собака уже несколько лет живет около рынка, ее подкармливают местные рабочие. После инцидента пензенцы опасаются за жизнь и здоровье четвероногого, поэтому ищут для него дом.

«Кто живет в частном доме, давайте найдем ему пару метров, найдем будку, мы дадим корм и спасем собаку. Вместе мы способны творить чудеса, давайте изменим жить этому белому бедняге», - написали волонтеры, пишет ИА «Пенза-Пресс».