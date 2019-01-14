В Пензе ищут дом для кошки, которую выбросили из-за нежелания хозяев вычесывать шерсть

В Пензе ищут дом для Пушинки, которая оказалась на морозе из-за того, что прежним хозяевам было лень вычесывать ее. Такую информацию в Сети распространили волонтеры.

«Пушинка - молодая киса, глазки голубые. Не по годам умна, характер спокойный, стеснительная, но это ей не мешает быть нежной и ласковой. Пушинку предали прежние хозяева, и она все понимает, забилась под машину и грустит. Ее просто выкинули на улицу из-за длинной шерсти, за которой нужно ухаживать, так как без ухода она быстро сваливается (прежние хозяева посчитали это трудным).

Кошка на улице не выживет, она просто не приспособлена к ней, к общению с сородичами, она не понимает, что машина - это опасно, что зимой может отморозить себе лапы, где искать пищу», - написала автор поста.

Девушка отметила, что длинная шерсть не является проблемой, кошку можно подстригать, что позволяет избавиться от скатывания «пуха» надолго. Вычесывать также несложно.

«Отдается только в квартиру, без самовыгула, ответственным, взрослым, серьезным людям», - говорится в посте.

О том, как и где забрать кошку, контакты волонтеров, можно узнать ЗДЕСЬ, пишет ИА «Пенза-Пресс».