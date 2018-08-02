В Пензе и Заречном в сентябре откроется первая частная школа

В Пензенской области откроется первая частная школа. Причем сразу в двух городах региона - в областном центре и в Заречном. Организаторы обещают, ни больше, ни меньше новый виток в развитии образования региона: индивидуальный подход, особое внимание языкам и современным технологиям. Главным стимулом организовать такую школу стало желание освободить детей от занятий с репетиторами.

В сентябре 2018 года в Пензенской области откроется первая частная школа «Максимум». В каждом классе будут учиться всего по десять человек. Это и позволит на практике применить индивидуальный подход. Родители смогли задать вопросы на презентации.

«Хочу попробовать, мне кажется, что это положительный эксперимент. Сейчас к каждому ребенку нужен свой подход», - сказа жительница Пензы Елене Макарова.

В школе также будет особый упор на изучение английского и китайского языков и грамотная мотивация учеников. Они смогут погрузиться в предметные области - робототехнику, 3D-дизайн, микробиологию, блогинг и создание бизнес-проектов.

«Невозможно найти ребенку индивидуальный подход, если в классе 30 человек. Учитель должен поддерживать дисциплину, а на само обучение остается не очень много времени», - отметил директор первой частной школы «Максимум» Дмитрий Поздняков.

Для преподавания эксперты отобрали «золотой» состав педагогов. Среди их учеников - призеры всероссийских олимпиад и победители международных конкурсов. Но главным в школе «Максимум» называют заботу о детях.

«Хотим дать детям детство, избавив их от репетиторов, когда им приходится днем учиться в школе, а вечером изучаться какие-то дополнительные моменты», - сказала учредитель первой частной школы «Максимум» Евгений Пензина.

Филиалы откроются сразу в двух городах области: Пензе, по адресу Калинина, 33а и в Заречном. Возможность записаться в первую частную школу еще остается.