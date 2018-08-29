В Пензе хулиган отбывал наказание под чужим именем

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
29 августа 2018, 17:59Криминал
31-летнего пензенца привлекли к административной ответственности – ему назначили пять суток ареста. Однако потом оказалось, что наказали не того.
В пресс-службе прокуратуры Пензенской области отметили, что мужчина был арестован за мелкое хулиганство. Пока он отбывал наказание, признался полицейским, что при задержании назвал имя брата и предъявил его заявление о выдаче паспорта. Человек на фото в документе был похож на арестованного.
В тот же день невиновного реабилитировали – прокурор отменил постановление об административном правонарушении на его имя. Хулигана наказали под его настоящим именем. Теперь уже ему дали семь суток.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
29 августа 2018, 19:59В Пензе проверили условия содержания несовершеннолетних правонарушителей
29 августа 2018, 19:44Пензенцы поисковики провели экспедицию в Тверской области
29 августа 2018, 19:4212 лучших пензенских учителей отправятся на стажировку в Великобританию
29 августа 2018, 19:33В Пензенской области хотят реализовать два крупных инвестпроекта
29 августа 2018, 19:26В Пензе учебники и книги для детей проверили на безопасность
29 августа 2018, 19:23Пензенских мини-футболисток поздравили с победой на Чемпионате мира
29 августа 2018, 19:18Пензенские творческие ансамбли присоединились к антинаркотической акции
29 августа 2018, 19:12В Кузнецке детям из малообеспеченных семей помогли собраться в школу