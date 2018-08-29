В Пензе хулиган отбывал наказание под чужим именем

31-летнего пензенца привлекли к административной ответственности – ему назначили пять суток ареста. Однако потом оказалось, что наказали не того.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области отметили, что мужчина был арестован за мелкое хулиганство. Пока он отбывал наказание, признался полицейским, что при задержании назвал имя брата и предъявил его заявление о выдаче паспорта. Человек на фото в документе был похож на арестованного.

В тот же день невиновного реабилитировали – прокурор отменил постановление об административном правонарушении на его имя. Хулигана наказали под его настоящим именем. Теперь уже ему дали семь суток.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».