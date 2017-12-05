05 декабря 2017, 19:11Общество В Пензе хотят внедрить новые формы противодействия наркомании Проработать новые методы профилактики наркомании и внедрять наиболее эффективные формы противодействия. Такие задачи поставил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе заседания областной антинаркотической комиссии. В правительстве региона обсудили ситуацию с наркозависимостью и способы борьбы с ней.

Общая заболеваемость наркоманией в Пензенской области в два раза меньше, чем в стране, число людей, состоящих на учете у нарколога, снизилось. В регионе зарегистрировано 1 262 человека, страдающих наркозависимостью. Однако это только официальная статистика. В 2017 году специалисты отметили 14% рост числа случаев, когда запрещенные вещества употреблялись впервые. Именно этот показатель, по мнению губернатора, можно считать индикатором эффективности работы существующей системы профилактики.

«Мы с вами используем не те формы, методы работы, подходы в деятельности, меня беспокоит положение дел в Пензенском регионе», - сказал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

Самая уязвимая категория - это молодежь. Как сообщил глава областного минобра, для того, чтобы выявить подростков из группы риска, в регионе проводят социально-психологическое тестирование среди школьников с 13-лет и студентов младших курсов. В 2017 году в исследовании приняли участие только 87% подростков. Однако не все родители хотят, чтобы их дети участвовали в подобных тестированиях.

«В большинстве родители дали отказ - это полные, благополучные семьи. У них такое извращенное мнение, что падет какое-то подозрение, что ребенок склонен к употреблению наркотиков», - отметил министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Правда, как показала практика, одними тестированиями проблем не решить. К примеру, известно, что кузнецкий школьник, отравившийся в конце ноября газом, как раз был из группы риска.

«Там неполная семья - есть мать, уже 10 лет где-то гуляет, отец и мачеха. В основном им занималась бабушка», - рассказал глава администрации Кузнецка Сергей Златогорский.

Все же этот случай сейчас единичный. Официальная статистика показывает, что средний возраст наркозависимых повышается. Так, в 2017 году от употребления запрещенных веществ скончались 15 человек. Самому молодому было 24, а самому старшему - 47.

Общество

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