В Пензе хотят создать рабочую группу по отслеживанию должников

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10 декабря 2018, 17:59Общество
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 10 декабря встретился с главным судебным приставом России Дмитрием Аристовым.
«Меня по-хорошему удивило, что в Пензенской области нет долгов по предоставлению жилья детям-сиротам. Во многих, более богатых субъектах РФ, стоят многотысячные очереди. К положительным моментам могу также отнести решение вопроса с обеспечением безопасности судов», - отметил Дмитрий Аристов.
Главный судебный пристав РФ также подчеркнул, что в Пензенской области ниже, чем в целом по стране, показатели долгов по кредитам, сообщает пресс-центр регионального правительства.
«Как правило, эти же люди являются должниками по оплате услуг ЖКХ», - сказал Дмитрий Аристов.
Иван Белозерцев предложил сформировать рабочую группу, в которую вошли бы сотрудники правительства области и ФССП.
«Нужно мониторить списки должников, определять социальный портрет неплательщиков. Если это одиноко живущие пенсионеры, найти их детей или других родственников, если это люди в трудной жизненной ситуации, имеющие право на получение социальной поддержки, помочь им эту поддержку получить», - подытожил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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