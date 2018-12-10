В Пензе хотят создать рабочую группу по отслеживанию должников

«Меня по-хорошему удивило, что в Пензенской области нет долгов по предоставлению жилья детям-сиротам. Во многих, более богатых субъектах РФ, стоят многотысячные очереди. К положительным моментам могу также отнести решение вопроса с обеспечением безопасности судов», - отметил Дмитрий Аристов.

Главный судебный пристав РФ также подчеркнул, что в Пензенской области ниже, чем в целом по стране, показатели долгов по кредитам, сообщает пресс-центр регионального правительства.

«Как правило, эти же люди являются должниками по оплате услуг ЖКХ», - сказал Дмитрий Аристов.

Иван Белозерцев предложил сформировать рабочую группу, в которую вошли бы сотрудники правительства области и ФССП.

«Нужно мониторить списки должников, определять социальный портрет неплательщиков. Если это одиноко живущие пенсионеры, найти их детей или других родственников, если это люди в трудной жизненной ситуации, имеющие право на получение социальной поддержки, помочь им эту поддержку получить», - подытожил глава региона, пишет ИА «Пенза-Пресс».