В Пензе хотят создать музеи отраслей экономики

Стороны вопросы, касающиеся состояния промышленности, привлечения инвестиций и перспективы создания новых рабочих мест. Особое внимание уделили проблеме увеличения тарифов на электроэнергию для юридических лиц, существующей практике дробления бизнеса.

Валерий Лидин положительно оценил деятельность ассоциации по созданию виртуального музея «Достижения промышленности Пензенской области». Созданный по инициативе губернатора информационного ресурс развивается: сегодня в нем появился еще один зал «Новые лидеры», в котором приводится успешный опыт современных предприятий, образованных в последние годы и имеющих устойчивые положительные результаты. Электронная экспозиция наглядно показывает не только прежний, но и современный уровень развития промышленности, как основы экономики Пензенской области.

В рамках беседы было предложено создать аналогичные музеи и по другим отраслям экономики: сельскому хозяйству и строительству, имеющим богатую и насыщенную событиями историю.

Валерий Лидин и Олег Шаповал договорились о взаимодействии при подготовке мероприятий, посвященных празднованию 75-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Юбилейная дата будет отмечаться в 2020 году, который объявлен в России Годом памяти и славы.

«Руководству и трудовым коллективам необходимо уделить особое внимание ветеранам войны и трудового фронта. Ни один ветеран не должен быть забыт или обойден вниманием», - отметил глава законодательной власти региона.

Валерий Лидин поблагодарил собеседника за стремление членов ассоциации промышленников инвестировать ресурсы в программы развития региона и позитивную деловую активность, плодотворное сотрудничество в целях социально-экономического развития Пензенской области и повышения качества жизни населения, сообщили в пресс-служба регионального ЗакСобра, пишет ИА «Пенза-Пресс».