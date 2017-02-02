02 февраля 2017, 14:41Общество В Пензе хотят создать интернет-портал для поиска героев войны Восстановить имя каждого героя. В Законодательном Собрании Пензенской области обсудили проект «Бессмертного полка России». Главная его задача - в ближайшие годы установить судьбу всех пропавших без вести воинов Великой Отечественной.

Судьба каждого защитника Отечества - дело всего народа. В стране стартовал патриотический проект, который должен помочь современникам восстановить имена всех без вести пропавших участников войны, сейчас их насчитывается около 4,5 миллионов. Проект - инициатива организаторов движения «Бессмертный полк России». Он рассчитан до 2025 года. Первый шаг - планируют создать единый интернет-портал, который позволит любому желающему узнать судьбу своего героя.



«Мы хотим сделать государственную услугу, которая позволила бы бесплатно заявить о том, что твой родственник-солдат пропал на войне, те обстоятельства гибели, которые известны. Современные алгоритмы будут предлагать то, что найдено на просторах интернета, то, что потихонечку в процессе оцифровки документов поступает в хранилище, и эти сведения, таким образом, начинают возвращаться семье», - рассказал сопредседатель общественного движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы РФ Николай Земцов.



Проект обсудили в Законодательном Собрании региона. Помимо представителей власти, в общественных слушаниях участвовали поисковики. Именно бойцы поисковых отрядов идут по следам войны, ищут места захоронений и в итоге раскрывают тайны прошлого.

Военно-патриотическому отряду «Витязь» пока удалось обнаружить не так много солдат – чуть более 20. В основном, откапывают личные вещи воинов и оружие. Их поисковики представили в экспозиции. Руководитель отряда Виктор Оськин считает, что появление портала станет большим подспорьем, в том числе - и в их деятельности.



«Это и физически тяжело, и психологически, тем более, детям. Не все они могут пойти в поиск, там ограничения по возрасту и по подготовке, поэтому можно искать забытые имена по интернету через Бессмертный полк», - сказал он.

По итогам проведения общественных слушаний, участники выработали рекомендации, которые будут направлены в Государственную Думу. Их обсудят в Москве 14 февраля на парламентских чтениях.

Общество

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