22 ноября 2017, 19:19Общество В Пензе хотят построить завод по глубокой переработке конопли Аграрии Пензенской области подводят предварительные итоги года. Уже сейчас ясно, что в регионе собрали рекордный урожай зерновых и зернобобовых, а также кукурузы и сахарной свеклы. О перспективах реализации сельхозпродукции и дальнейших планах по развитию отрасли говорили в эфире радиостанции «Эхо Пензы». В гостях у Семена Вахштайна был глава регионального минсельхоза Андрей Бурлаков.

Пензенская область голодной точно не останется. Урожай 2017 года превзошел даже самые смелые ожидания. Об этом министр сельского хозяйства региона Андрей Бурлаков рассказал в программе «События и мнения» (12+) на радио «Эхо Пензы».

По некоторым показателям область - в лидерах Приволжского федерального округа. Таких результатов аграрии не добивались никогда. И, тем не менее, богатый урожай - это повод для беспокойства, поскольку большое количество продукции неизбежно приведет к падению цен на нее. Андрей Бурлаков заверил, что паниковать не стоит, ситуация и с крупными, и с мелкими производителями находится под контролем.

«Несмотря на то, что не будет получен тот уровень прибыли, все сельхозтоваропроизводители, крупные игроки на рынке подтверждают свое развитие в 2018 году, то есть увеличение масштабов производства. Это мясо птицы, производство молока, продолжение модернизации сахарных заводов и увеличение объемов переработки сахара, увеличение выращивания традиционных культур», - пояснил министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков.

По словам Андрея Бурлакова, Пензенская область научилась достигать высоких показателей в сельском хозяйстве. Это стало возможным благодаря изменениям технологии производства и подходов к земледелию. Перед отраслью стоит задача повышения конкурентоспособности пензенской продукции. Для этого нужно, прежде всего, оптимизировать логистику, уменьшить потери и сократить сроки уборки урожая.

Аграрии пробуют выращивать и новые для региона культуры. Впервые получили урожай нута и чечевицы. Одной из самых перспективных с точки зрения получения прибыли является конопля.

«Мы рассчитываем, что выйдем на качественно новый шаг, сможем построить в Пензе завод по глубокой переработке конопли. Она открывает колоссальные возможности, в России этого нет, направление только зарождается в мире, ведь из конопли можно делать одежду, бумагу, как ни странно, можно делать различные средства гигиены, продукцию для военно-промышленного комплекса», - рассказал Андрей Бурлаков.

В регионе приступили к реализации масштабных животноводческих проектов. Рассматриваются перспективы промышленного производства мяса кролика. Серьезных успехов удалось достигнуть в производстве мяса птицы и молока.

По словам Андрея Бурлакова, нужно работать над расширением рынков сбыта и увеличением объемов внутреннего потребления.

Общество

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