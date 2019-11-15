В Пензе хотят открыть музей гильдии Дедов Морозов

В Пензе планируют открыть музей Дедов Морозов. Об этом главные зимние волшебники рассказали на предновогодней пресс-конференции. Помочь в создании экспозиции могут все желающие. Зимние волшебники также сообщили, как будут отмечать свой день рождения 18 ноября.

Деду Морозу - более 2000 лет. Пензенский регион не останется в стороне, и в честь предстоящего события в разных уголках области пройдут торжества (0+).

«Я поеду в дом-интернат в Чаадаевку с ребятишками встретиться, да и отпраздновать свой день рождения», - рассказал Дед Мороз Буба.

Главный зимний волшебник будет также принимать поздравления и по телефону. 18 ноября дети смогут позвонить с 17:00 до 18:00 по номеру: 56-47-04. Все дозвонившееся получат пригласительный билет на сказку «Снежная королева» (0+) в областной драматический театр. Традиционно в фойе заведения будет работать почта Деда Мороза, где дети смогут отправить письма с заветными желаниями. Там же можно оставить фотографии с новогодних торжеств прошлых лет, их используют для создания музея.

«Мы - старейшая гильдия, она носит имя знаменитого Деда Мороза Хайрутдинова Евгения Андреевича, поэтому решили открыть музей. Просим всех жителей города и области приносить свои фотографии», - сказал Дед Мороз Заводной.

Принять участие в создании экспозиции могут все, у кого сохранились старые фотографии, советские елочные игрушки, открытки и другие ретроатрибуты новогодних праздников. Их можно принести также в бизнес-инкубатор «Татлин» по адресу улица Окружная, 3.