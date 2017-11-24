24 ноября 2017, 14:07Общество В Пензе хотят организовать конные прогулки для детей-инвалидов Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел прием бизнесменов, которые обратились к градоначальнику с проблемами и инициативами.

Так, одна из предпринимателей пришла с вопросом о предоставлении земельного участка для благоустройства территории и организации выгула лошадей. Женщина планирует продвигать в Пензе развитие частных конюшен и предоставлять услуги по прогулкам на лошадях, в том числе - для реабилитации детей с инвалидностью.

«Для города это интересное направление, учитывая, что конные клубы, в основном, расположены за пределами областного центра, в связи с чем не все желающие имеют возможность их посещать», – отметил Виктор Кувайцев.

Мэр поручил управлению муниципального имущества предложить заявителю варианты имеющихся земельных участков для возможной аренды и реализации проекта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_priem_predprinimateley46/

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