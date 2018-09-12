В Пензе хакатон объединит более сотни айтишников

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12 сентября 2018, 11:34Общество
19-21 октября в Пензе пройдет SECOTHON (16+). Ежегодный межрегиональный хакатон объединит более 150 активных представителей технологических, предпринимательских и креативных сообществ.
Как сообщают организаторы, на 48 часов разработчики, дизайнеры, технологические предприниматели, маркетологи объединятся в команды, разработают и презентуют прототипы своих проектов.
Лучшие идеи выберут в четырех номинациях: «Стартап», «Технологии», «Хак», «Hardware». Итоговую презентацию проектов могут посетить все желающие.
Подробности можно узнать на сайте secothon.secon.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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