В Пензе хакатон объединит более сотни айтишников

19-21 октября в Пензе пройдет SECOTHON (16+). Ежегодный межрегиональный хакатон объединит более 150 активных представителей технологических, предпринимательских и креативных сообществ.

Как сообщают организаторы, на 48 часов разработчики, дизайнеры, технологические предприниматели, маркетологи объединятся в команды, разработают и презентуют прототипы своих проектов.

Лучшие идеи выберут в четырех номинациях: «Стартап», «Технологии», «Хак», «Hardware». Итоговую презентацию проектов могут посетить все желающие.

Подробности можно узнать на сайте secothon.secon.ru, пишет ИА «Пенза-Пресс».