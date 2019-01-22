В Пензе губернатор вручил молодым семьям жилищные сертификаты

В администрации Пензы вручили жилищные сертификаты семьям, у которых в течение 12 месяцев после заключения брака родился ребенок. Теперь воспользоваться социальной выплатой на строительство или покупку жилья смогут более 30 семей.

Для трех десятков пензенских семей стало настоящим праздником получение сертификатов, дающих право на денежную выплату. Прежде чем начать торжественную часть, организаторы сделали мамам, папам и их детям музыкальный подарок.

Вручить сертификаты молодым семьям пожелал лично губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Принять участие в социальной программе могут супруги, у которых в течение года после заключения брака родится ребенок.

«Узнали об этой программе из новостей. Прошло три года, нам позвонили, сказали, что подошла очередь на получение сертификата. Планируем покупать новое жилье большей площади», - рассказала жительница Пензы Гульнара Измаилова.

За все время реализации программы «Социальная поддержка граждан в Пензенской области на 2014-2022 годы» размер выплаты молодым семьям неоднократно увеличивался. Первоначально сумма равнялась 189 тысячам рублей. Сейчас это 328 тысяч.

«Это не федеральные, а областные средства, которые мы изыскиваем из бюджета для того, чтобы поддержать молодые семьи, мотивировать их, стимулировать рождаемость», - сказал глава региона.

Благодаря программе свои жилищные условия улучшили 1160 молодых пензенских семей. По словам губернатора, такая форма поддержки должна сохраниться. До конца года жилищные сертификаты получат 84 пензенских семьи.